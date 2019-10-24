Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “(ABD ziyareti) 13 Kasım’da heyetle tabii ki bu davete icabet edeceğiz. Orada görüşmeleri yapacağız, bu mektubu da yanımızda götürüp kendisine de göstereceğiz.”

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan: \u201c(ABD ziyareti) 13 Kas\u0131m\u2019da heyetle tabii ki bu davete icabet edece\u011fiz. Orada g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri yapaca\u011f\u0131z, bu mektubu da yan\u0131m\u0131zda g\u00f6t\u00fcr\u00fcp kendisine de g\u00f6sterece\u011fiz.\u201dPARTNERHangisi di\u011ferlerinden farkl\u0131?Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, alt\u0131n madalya kazanan Narin ve Altun\u2019u tebrik ettiCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan canl\u0131 yay\u0131nda \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalar