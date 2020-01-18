Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Angela Merkel ile bir telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi. G\u00f6r\u00fc\u015fmede, Libya ba\u015fta olmak \u00fczere b\u00f6lgesel geli\u015fmeler ele al\u0131nd\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERAdil \u00d6ks\u00fcz'\u00fcn 15 Temmuz'dan 6 ay \u00f6nce att\u0131\u011f\u0131 mesajda dikkat \u00e7eken detay\u0130l Ba\u015fkan\u0131 ve 24 y\u00f6netici g\u00f6revden al\u0131nd\u0131Bakan Pakdemirli: \u201cT\u00fcrkiye sa\u011fl\u0131kl\u0131 g\u0131da \u00fcreten bir \u00fclkedir\u201d