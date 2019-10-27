Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmeler ile ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmeler ile ikili ve bölgesel konular ele alındı.