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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmeler ile ikili ve bölgesel konular ele alındı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.10.2019 15:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmeler ile ikili ve bölgesel konular ele alındı.

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