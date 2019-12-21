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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ana muhalefetin başındaki zat Kanal İstanbul için ’yapamazsınız’ diyor. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bunu yapacağız. Önümüzdeki haftalarda ihalesini yapıyoruz ve çalışmaya en kısa sürede başlayacağız” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2019 15:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ana muhalefetin başındaki zat Kanal İstanbul için ’yapamazsınız’ diyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ana muhalefetin başındaki zat Kanal İstanbul için ’yapamazsınız’ diyor. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bunu yapacağız. Önümüzdeki haftalarda ihalesini yapıyoruz ve çalışmaya en kısa sürede başlayacağız” dedi.

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