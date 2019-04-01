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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da balkon konuşmasında açıkladı: Halkımız büyükşehiri verse dahi...

SEÇİM HABERLERİ  | 01.04.2019 01:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da balkon konuşması yaptı. Erdoğan, " YSK sonuçları açıklayacak. Netice alırız ya da almayız YSK'ya başvurularımızı yaparız. Halkımız büyükşehiri belediye başkanı olarak vermiş olsa bile ilçeleri AK Parti'ye verdi" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Sevgili Ankaralılar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Desteğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Siyasi hayatımız boyunca davamıza ve milletimize hizmet dışında bir gaye taşımadık.

Milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz bugün bizi 15'inci defa sandıkta birinci yaptı. Bazıları kendilerini darı ambarında sanıyor. 4,5 yıl AK Parti iktidar, bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı. Cumhur İttifakının oy oranı 24 Haziran seçimlerine yakın bir oranda bulunmaktadır

16 büyükşehir dahil 778 belediye başkanlığı kazandık. Cumhur İttifakı'nın oy oranı 24 Haziran seçimlerine yakın bir şekildedir.

'HALKIMIZ BÜYÜKŞEHİRİ VERMİŞ OLSA DAHİ İLÇELERİ AK PARTİ'YE VERDİ'

Bu seçimde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini, milletimize kendimizi yeterince anlatamamış, gönüllere yeterince girememiş olmamız olarak görüyorum.Şu anda YSK sonuçları açıklayacak. Netice alırız ya da almayız YSK'ya başvurularımızı yaparız. Halkımız büyükşehiri belediye başkanı olarak vermiş olsa bile ilçeleri AK Parti'ye verdi.

"DEĞİŞİM DÖNEMİ OLACAKTIR"

Hayatın bir gerçeği olan değişimin sürekliliğini öncelikle kendi içimizde gerçekleştirmeden ülkemizi aynı istikamete yönlendiremeyiz.

Önümüzdeki dönem hem partimiz hem ülkemiz için daha hayırlıya doğru bir değişim dönemi olacaktır. 4,5 yıl seçim yok. Ne yapacağız? Hem ulusal hem uluslararası bazda çalışmalarımıza odaklanacağız, kilitleneceğiz. Ve ülkemizi inşallah muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Kiminle? Milletimle, sizlerle beraber.

BOYUN BÜKMEK YOK

Sizler gibi yol arkadaşlarım olduktan sonra bize boyun bükmek yok.

Ekonomide ülkemizi teslim alma amacı taşıyan saldırıların önünü önemli ölçüde kestik. Bu tür saldırılara karşı daha dayanıklı bir ekonomik mimariyi mutlaka inşa edeceğiz. Başlattığımız istihdam seferberliğini kararlılıkla sürdürerek, insanlarımızın işine aşına ekmeğine göz koyanların oyunlarını bozacağız. Yalan yanlış vaatlerinde bulunanlar buyursunlar bakalım nasıl yönetecekler, göreceğiz.

2023 hedeflerimize ulaşana kadar devam eden bu süreçte önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek, büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak olacaktır.

Hedefimiz Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmalarını ortadan kaldırarak Suriye’yi güvenli bir yer haline getirip, ülkemizdeki sığınmacıların evlerine dönmelerini sağlamaktır. Yeni yönetim sistemimiz 9 aydır yürürlükte.

Uzun ince yoldaki mücadelemizi gündüz-gece sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Seçim sonuçlarının ülkemize ve şehirlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

Ama siz değerli kardeşlerimden bir şeyi rica ediyorum. Sakın ha, küsmek, kırılmak… “Ya biz bu neticeyi beklemiyorduk” Sakın böyle bir şeye gerek yok. Yüzde 52 oy almış bir partimiz var. Bu seçimin birinci partisi AK Parti. Diğerleri düşünsün. Bizim düşünmeye bu noktada herhangi bir şeyimiz yok. Ama biz daha ileri diyoruz. Ve bunun için de işte bu seçimde nerede ne tür eksiğimiz var bunları telafi ederek daha başka çalışma esaslarıyla inşallah yolumuza devam edeceğiz.

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