Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Arnavutluk’ta deprem oldu. İnşallah orada en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak. 500 konutu Türk kardeşleri olarak orada inşa etmiş olacağız."

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan: "Arnavutluk\u2019ta deprem oldu. \u0130n\u015fallah orada en uygun yerde ekiplerimiz \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 yapacak. 500 konutu T\u00fcrk karde\u015fleri olarak orada in\u015fa etmi\u015f olaca\u011f\u0131z."PARTNEREser Yenenler-Berfu Yenenler \u00e7iftinden Kuzey payla\u015f\u0131m\u0131Uyu\u015fturucuyu gece lambas\u0131na gizlemi\u015fAksaray\u2019daki kimyasal ve biyolojik madde \u015f\u00fcphesi negatif \u00e7\u0131kt\u0131
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