Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Attığımız bu adımı asala durdurmayacağız. Bize sağdan soldan tehditler geliyor. Bu gidişi durdurun diye. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Artık geri adım atmayacağız."

