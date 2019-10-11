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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Attığımız bu adımı asala durdurmayacağız. Bize sağdan soldan tehditler geliyor. Bu gidişi durdurun diye. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Artık geri adım atmayacağız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2019 20:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Attığımız bu adımı asala durdurmayacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Attığımız bu adımı asala durdurmayacağız. Bize sağdan soldan tehditler geliyor. Bu gidişi durdurun diye. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Artık geri adım atmayacağız."

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