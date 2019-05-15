Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.

