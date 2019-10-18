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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Barış Pınarı Harekatı 1 günlük bir oluşum değildir. Bunun hazırlığı 4-5 yılı bulmaktadır. Gelişmeler anlık olmadı” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2019 15:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Barış Pınarı Harekatı 1 günlük bir oluşum değildir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Barış Pınarı Harekatı 1 günlük bir oluşum değildir. Bunun hazırlığı 4-5 yılı bulmaktadır. Gelişmeler anlık olmadı” dedi.

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