Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Barış Pınarı Harekatı 1 günlük bir oluşum değildir. Bunun hazırlığı 4-5 yılı bulmaktadır. Gelişmeler anlık olmadı” dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u201cBar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 1 g\u00fcnl\u00fck bir olu\u015fum de\u011fildir. Bunun haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131 4-5 y\u0131l\u0131 bulmaktad\u0131r. Geli\u015fmeler anl\u0131k olmad\u0131\u201d dedi.PARTNER Y\u0131llard\u0131r birbirini arayan karde\u015fler kom\u015fu \u00e7\u0131kt\u0131!Trump'\u0131n skandal mektubuyla ilgili Erdo\u011fan'dan fla\u015f a\u00e7\u0131klamaCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan kritik a\u00e7\u0131klamalar