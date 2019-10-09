Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak bilgi verdi.

