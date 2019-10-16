Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış Pınarı Münbiç’ten Irak sınırına ulaşana dek sürecek. Bu konuda hiçbir istisnamız yok" dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, "Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 M\u00fcnbi\u00e7\u2019ten Irak s\u0131n\u0131r\u0131na ula\u015fana dek s\u00fcrecek. Bu konuda hi\u00e7bir istisnam\u0131z yok" dedi. Y\u0131lda sadece 2 kez \u00e7\u0131k\u0131yor! Alt\u0131ndan daha k\u0131ymetliBakan Turhan: "\u0130nsanl\u0131k tarihinde ki\u015fisel, kurumsal ve toplumsal belle\u011fin sanal ortama bu kadar ba\u011f\u0131ml\u0131 oldu\u011fu ba\u015fka bir d\u00f6nem yok"Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, harekat\u0131n bitmesi i\u00e7in tek \u015fart\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131