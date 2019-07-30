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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2019 21:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.

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