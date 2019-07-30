Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki MGK toplant\u0131s\u0131 sona erdi. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi\u2019nde ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131 yakla\u015f\u0131k 6 saat s\u00fcrd\u00fc.Yard\u0131m i\u00e7in \u0131rma\u011fa ko\u015ftular, o manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015fok oldularBakan \u00c7avu\u015fo\u011flu\u2019ndan ASEAN mesaj\u0131MHP'li \u00d6zdemir: Arzumuz Suriyeli karde\u015flerimizin \u00fclkelerine d\u00f6nmeleri