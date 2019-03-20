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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. 4,5 saat süren toplantının ardından açıklama bekleniyor.

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 20:33 | Son Güncelleme

IHAAW202630-GEN/20-03-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. 20.03.2019 20:26:30 TSI NNNN

IHAAW202630-GEN/20-03-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. 4,5 saat süren toplantının ardından açıklama bekleniyor.

20.03.2019 20:26:30 TSI
NNNN

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