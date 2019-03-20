- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. 4,5 saat süren toplantının ardından açıklama bekleniyor.

IHAAW202630-GEN\/20-03-2019 \n- Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki Milli G\u00fcvenlik Kurulu toplant\u0131s\u0131 sona erdi. 4,5 saat s\u00fcren toplant\u0131n\u0131n ard\u0131ndan a\u00e7\u0131klama bekleniyor. \n20.03.2019 20:26:30 TSI\nNNNNBu il\u00e7ede 7'den 70'e herkes bisiklet kullan\u0131yor"T\u00fcrkiye'nin g\u00fc\u00e7l\u00fc, itibarl\u0131 bir yeri var"Bayrampa\u015fa'da silahl\u0131 sald\u0131r\u0131: 1 yaral\u0131; sald\u0131r\u0131 an\u0131 kamerada
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