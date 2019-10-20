Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Birle\u015fik Krall\u0131k Ba\u015fbakan\u0131 Boris Johnson ile bir telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi. G\u00f6r\u00fc\u015fmede, ikili ili\u015fkiler ve b\u00f6lgesel konular\u0131n ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.Be\u015fikta\u015f'ta mide buland\u0131ran olay! A\u011fa\u00e7lar\u0131n aras\u0131nda saklan\u0131p...Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, \u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131 Johnson ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcAK Partili \u00d6zkan: \u201cBar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 k\u0131sa s\u00fcrede ba\u015far\u0131 sa\u011flad\u0131\u201d