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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize Mursi’yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz. Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi’yi hatırlatanlar var, diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2019 15:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize Mursi’yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize Mursi’yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz. Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi’yi hatırlatanlar var, diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var" dedi.

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