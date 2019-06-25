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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, en şaibesiz, en güvenli şekilde tecelli etmesidir. Son seçim tereddütleri ortadan kaldırmış olması bakımından başlı başına kıymetlidir.”

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2019 11:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, en şaibesiz, en güvenli şekilde tecelli etmesidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, en şaibesiz, en güvenli şekilde tecelli etmesidir. Son seçim tereddütleri ortadan kaldırmış olması bakımından başlı başına kıymetlidir.”

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