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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizimle örgüt arasında arabulucu olmak isteyenler var. Ne zamandan beri bir devlet, terör örgütüyle masaya oturmuştur” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2019 15:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizimle örgüt arasında arabulucu olmak isteyenler var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizimle örgüt arasında arabulucu olmak isteyenler var. Ne zamandan beri bir devlet, terör örgütüyle masaya oturmuştur” dedi.

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