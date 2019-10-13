Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizimle örgüt arasında arabulucu olmak isteyenler var. Ne zamandan beri bir devlet, terör örgütüyle masaya oturmuştur” dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, "Bizimle \u00f6rg\u00fct aras\u0131nda arabulucu olmak isteyenler var. Ne zamandan beri bir devlet, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcyle masaya oturmu\u015ftur\u201d dedi.237 \u00e7e\u015fit tur\u015fu yapt\u0131! Ejder meyvesinin bile tur\u015fusunu kuruyorCumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u201d\u00dclkemizi ekonomik yapt\u0131r\u0131mlar konusunda tehdit edenler, T\u00fcrkiye\u2019yi yolundan d\u00f6nd\u00fcremezler" dedi.CHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Kaya\u2019dan Bar\u0131\u015f P\u0131nar Harekat\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131