Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’na hitabında, "Dünyanın bir tarafı yüksek refah seviyesi ve lüks içinde hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin kol gezmesi kabul edilemez" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’na hitabında, "Dünyanın bir tarafı yüksek refah seviyesi ve lüks içinde hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin kol gezmesi kabul edilemez" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’na hitabında, "Dünyanın bir tarafı yüksek refah seviyesi ve lüks içinde hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin kol gezmesi kabul edilemez" dedi.