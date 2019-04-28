Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, "Bu \u00fclkede yat\u0131r\u0131mc\u0131m\u0131z\u0131n, giri\u015fimcimizin kar\u015f\u0131s\u0131nda de\u011filiz ama bu milletin kar\u015f\u0131s\u0131nda olanlar da bilsinler ki onlar da bizi kar\u015f\u0131lar\u0131nda bulurlar" dedi.PARTNERCevab\u0131 g\u00f6ren \u015foke oldu! Kim Milyoner Olmak \u0130ster'deki en ilgin\u00e7 sorularErdo\u011fan'dan K\u0131z\u0131lcahamam Kamp\u0131 kapan\u0131\u015f\u0131nda a\u00e7\u0131klamalarBinali Y\u0131ld\u0131r\u0131m'dan fla\u015f 'se\u00e7im' a\u00e7\u0131klamas\u0131!