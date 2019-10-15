Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün harekatın 7. günündeyiz. BM Genel Kurulu’nda paylaştığımız güvenli bölge haritasına uygun şekilde devam ediyor” dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u201cBug\u00fcn harekat\u0131n 7. g\u00fcn\u00fcndeyiz. BM Genel Kurulu\u2019nda payla\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z g\u00fcvenli b\u00f6lge haritas\u0131na uygun \u015fekilde devam ediyor\u201d dedi.PARTNERG\u00f6bek ya\u011f\u0131 nas\u0131l erir? G\u00f6bek ya\u011flar\u0131ndan kurtulma y\u00f6ntemleriAk\u015fener: Mehmet\u00e7ik, Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131\u2019n\u0131n p\u0131nar\u0131d\u0131rCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Kazakistan kurucu Cumhurba\u015fkan\u0131 Nazarbayev ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc