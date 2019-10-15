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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün harekatın 7. günündeyiz. BM Genel Kurulu’nda paylaştığımız güvenli bölge haritasına uygun şekilde devam ediyor” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2019 12:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün harekatın 7.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün harekatın 7. günündeyiz. BM Genel Kurulu’nda paylaştığımız güvenli bölge haritasına uygun şekilde devam ediyor” dedi.

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