Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kolay gelmedik, terör saldırılarından uluslararası arenada köşeye sıkıştırılmalara kadar birçok badire atlattık" dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, "Bug\u00fcne kolay gelmedik, ter\u00f6r sald\u0131r\u0131lar\u0131ndan uluslararas\u0131 arenada k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmalara kadar bir\u00e7ok badire atlatt\u0131k" dedi.PARTNER Arka Sokaklar'\u0131n Zeli\u015f'ini bir de b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcn! Hayran b\u0131rakt\u0131Erdo\u011fan'dan ABD'deki 'soyk\u0131r\u0131m' tasar\u0131s\u0131na sert tepkiT\u00fcrkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasar\u0131s\u0131na tepki