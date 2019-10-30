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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kolay gelmedik, terör saldırılarından uluslararası arenada köşeye sıkıştırılmalara kadar birçok badire atlattık" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2019 12:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kolay gelmedik, terör saldırılarından uluslararası arenada köşeye sıkıştırılmalara kadar birçok badire atlattık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kolay gelmedik, terör saldırılarından uluslararası arenada köşeye sıkıştırılmalara kadar birçok badire atlattık" dedi.

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