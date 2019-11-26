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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Kaset kumpasıyla geldiği için kalmanın çaresini de aynı yolla arıyor" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2019 12:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Kaset kumpasıyla geldiği için kalmanın çaresini de aynı yolla arıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Kaset kumpasıyla geldiği için kalmanın çaresini de aynı yolla arıyor" dedi.

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