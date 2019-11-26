Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Kaset kumpasıyla geldiği için kalmanın çaresini de aynı yolla arıyor" dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu i\u00e7in "Kaset kumpas\u0131yla geldi\u011fi i\u00e7in kalman\u0131n \u00e7aresini de ayn\u0131 yolla ar\u0131yor" dedi.Daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir hayat i\u00e7in hareket etmeye dair birka\u00e7 \u00f6nemli bilgiFuat Oktay: Suriyeli s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131lar i\u00e7in harcamam\u0131z 40 milyar dolar\u0131 a\u015ft\u0131Bah\u00e7eli'den 'Be\u015ftepe'ye giden CHP'li' iddias\u0131na ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama