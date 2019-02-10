IHAAW151534-SIY/10-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP’nin çevreyle ilgisi yok. Çevreci biziz. CHP’yi 3 ‘Ç’ ile tarif edeceksiniz. ’Çöp, çamur ve çukur’ ile tarif edeceksiniz. İstanbul’u bu kardeşinize teslim ettiğinizde çöp dağları vardı. Çizmelerle seçim kampanyası yaptık" dedi.
10.02.2019 15:15:34 TSI
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