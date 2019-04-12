Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile birlikte Başyazıcıoğlu Camii’ne geldi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, cuma namaz\u0131n\u0131 k\u0131lmak \u00fczere \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan aday\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m ile birlikte Ba\u015fyaz\u0131c\u0131o\u011flu Camii\u2019ne geldi. Y\u00fcrekler a\u011fza geldi! Onu bir tek telefondaki ki\u015fi ikna edebildiD\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu: "Oy veren vermeyen herkesi hizmetlerimizle kucaklayaca\u011f\u0131z"Malkara\u2019n\u0131n ilk kad\u0131n muhtar\u0131 mazbatas\u0131n\u0131 ald\u0131