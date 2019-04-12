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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile birlikte Başyazıcıoğlu Camii’ne geldi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 13:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile birlikte Başyazıcıoğlu Camii’ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile birlikte Başyazıcıoğlu Camii’ne geldi.

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