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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dolar açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.01.2019 17:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İl Başkanlığı Teşkilat yemeğinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda döviz bakın düşmeye başladı. 5,2 buralara düştü; doların durumu bu. Sıkı tutacağız, iyi duracağız. Daha önce de söyledim, bunların hepsi gelip geçici, bu da geçici. İç siyaset de dış siyaset de kurulan bu tezgahların hepsini yıktık, yıkıyoruz, yıkacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dolar açıklaması

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Cumhur ittifakının belediye başkan adaylarına başarılar diliyorum. Gerek AK Partili gerek MHP'li kardeşlerimizi inşallah bu süreçte 31 Mart akşamının adeta heyecanıyla kutluyorum.

31 Mart'ta görevlerini devredecek arkadaşlarımıza Erzurum'a hizmetleri için şükranlarımı sunuyorum. Bugün Erzurum'da coşkulu atmosferde hep birlikte aday tanıtım toplantımızı icra ettik. 31 Mart akşamı sandıklar açılana kadar zorlu bir süreci yaşayacağız. AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak bu süreci başarıyla yürütmemiz gerekiyor.

Bugün burada gerek partimiz il başkanı, gerek MHP il başkanı, iki kardeşimiz de birlikte bulundular. Birlikte bu yolculuğa çıkıyorlar. Hep birlikte eski-yeni demeden milletvekillerimiz, siyasilerimiz bu startı vermiş oluyoruz. Kendi adaylarımızın olduğu yerlerde AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'nın bir gereği olarak MHP'li adaylarımızın olduğu yerlerde de bu adaylarımızı aynı gayretle desteklememiz gerekiyor. Bu oylarımızı da gönül huzuru içinde vereceğiz. Herhangi bir soruya, hiçbir AK Partilinin kesinlikle yer vermemesini istiyorum. Zira bizim en önemli şiarımız nedir? Unutmayın; bizim bir vaadimiz var. Ve biz bu vaadimize sadık olacağız.

"SEÇİM TÜM DÜNYADAN TAKİP EDİLECEK"

Değerli kardeşlerimizin bir şeye önem vermesi lazım. 31 Mart mahalli idareler seçimlerini hiç olmadığı kadar önemli hale getirmiştir. Şunu unutmayın; bu seçimler sadece Türkiye'nin içinde takip edilmeyecek, tüm dünyadan takip edilecek. AK Parti 31 Mart'ta acaba ne alacak? Sandıklardan ne çıkacak? Hepsi bunu takip edecekler. O yüzden atacağımız adımlar çok önemli.

Suriye'nin kuzeyinde neler olduğunu görüyorsunuz. Normal şartlarda aynı fotoğraf karesine girmesi tahayyül edilemeyecek partilerin belli çevrelerin telkinleriyle, emirleriyle, al gülüm ver gülüm pazarlıklarla nasıl bir araya getirildiğini de izliyorsunuz. Dış politikada etkili, askeri olarak güçlü Türkiye'yi istemeyenler sahadalar. Bu çevreler, döviz kuru manipülasyonlarıyla kimi zaman da siyaset mühendisliğiyle hedefe ulaşmaya çalıştılar. Ulaşabildiler mi?

"TEZGAHLARIN HEPSİNİ YIKTIK, YIKIYORUZ, YIKACAĞIZ"

Şu anda döviz bakın düşmeye başladı, 5,2 buralara düştü; doların durumu bu. Sıkı tutacağız, iyi duracağız. Daha önce de söyledim, bunların hepsi gelip geçici, bu da geçici. İç siyaset de dış siyaset de kurulan bu tezgahların hepsini yıktık, yıkıyoruz, yıkacağız.

Google var ya, Yandex var ya... İşte bizim de Google'ımız var. Uzaydan bütün çekimler her şey yapılabiliyor, bunları da rahatlıkla görebiliyoruz. Bana da sürpriz yaptılar. Rize, Güneysu'nun görüntülerini almışlar çok net, onu gördüm. Artvin - Rize havalimanının inşaatının resimleri. Onları gösterdiler ve yarımada.

Son Rusya seyahatimde de çok çok verimli bir seyahati gerçekleştirdik. Ve güneyimizde inşallah barışı sağlamış oluyoruz. 31 Mart'a giden süreçte görevi ne olursa olsun, her bir dava arkadaşımızın mesuliyeti çok ağırdır."

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