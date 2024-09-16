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  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Gazze'ye destek paylaşımı! "Filistinli kardeşlerimizin yanındayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Gazze'ye destek paylaşımı! "Filistinli kardeşlerimizin yanındayız"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
16.09.2024 21:50
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze için destek paylaşımı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında İsrail'in boykot edilmesini destekleyen bir video klip yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Gazze'ye destek paylaşımı! "Filistinli kardeşlerimizin yanındayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" diyerek, Gazze'ye destek için paylaşım yaptı.

CUMHURBAŞKANI'NDAN GAZZE'YE DESTEK PAYLAŞIMI

Recep Tayyip Erdoğan, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz." ifadeleri eşliğinde bir video paylaştı.

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