Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Gazze'ye destek paylaşımı! "Filistinli kardeşlerimizin yanındayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" diyerek, Gazze'ye destek için paylaşım yaptı.
Recep Tayyip Erdoğan, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz." ifadeleri eşliğinde bir video paylaştı.
Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/77qX4whOeA— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 16, 2024