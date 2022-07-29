Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan hicri yılbaşı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından hicri yılbaşına ilişkin paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin ve İslam âleminin hicri 1444’üncü yılını en kalbî duygularımla tebrik ediyor, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun."

Milletimizin ve İslam âleminin hicri 1444’üncü yılını en kalbî duygularımla tebrik ediyor, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.



Yeni hicri yılımız mübarek olsun. pic.twitter.com/yKazBNlem0 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 29, 2022



