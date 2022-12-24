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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Noel mesajı

24.12.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızın Noel yortularını en içten duygularımla tebrik ediyorum. Mensup olduğumuz medeniyetin değerleri doğrultusunda, farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini bir zenginlik olarak telakki ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Noel mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 Aralık Noel yortuları dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların Noel yortularını tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mensup olduğumuz medeniyetin değerleri doğrultusunda, farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini bir zenginlik olarak telakki ediyoruz. Milletimizin huzur ve güvenliğinin, birlik ve beraberliğinin temeli olan bu anlayış, bizlerin gelecekte de barış içinde bir arada yaşamamızı sağlayacak en önemli gücümüzdür.

Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum." (AA)

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Noel mesaj

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