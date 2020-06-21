Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Cumhurbaşkanlığının himayesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz tarafından göç ve medeniyet temasıyla düzenlenen festivalin hayırlara vesile olmasını temenni diyorum.

Dünyanın farklı köşelerinden festivale katkı veren sinemacılara şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Festivalimizin sinema aracılığıyla göç ve sebepleri üzerinde yeniden düşünmeye, farkındalık oluşturmaya katkı sağlamasını diliyorum.

"10 BİN SURİYELİ ÇOCUĞUN AKIBETİ BİLİNMİYOR"

Bugün dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen, 71 milyona yakın yerlerinden edilmiş kişi bulunuyor. Bu yolculukların önemli bir kısmının ölümle sonuçlandığını görüyoruz. Avrupa'ya sığınan 10 bin Suriyeli çocuğun akıbeti bilinmiyor.

"HERKESE KUCAK AÇTIK"

Paylaşmanın bereketine inanan bir medeniyetin mensupları olarak kimseye ayrıcalık yapmadık. Biz ayrım yapmadan herkese kucak açtık. Kendi vatandaşlarımıza hangi imkanları sunuyorsak ülkemize sığınanlara da aynı yaklaştık.

"HERHANGİ BİR DESTEK BULAMADIK"

Ancak bu süreçte AB başta olmak lafa gelince demokrasi savunuculuğunu kimseye bırakmayanlardan herhangi bir destek bulamadık. Avrupa'ya gidebilen göçmenler ırkçı politikaların kurbanı oldu.

Koronavirüs salgını ise göçmenlerin sıkıntılarını arttırmış, zaten kırılgan olan durumlarını daha da zorlaştırmıştır. Göçle ilgili ön yargılarımızı bir tarafa bırakarak göçmenlerin gittikleri ülkelere katkılarını görmemiz gerektiğine inanıyorum."

