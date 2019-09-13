HABER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 kişinin yakınlarını arayarak başsağlığı diledi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 00:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 kişinin yakınlarını arayarak başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 kişinin yakınlarını arayarak başsağlığı diledi.

PARTNER Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız! Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız!
Beylikdüzü'nde zincirleme kaza (1)Beylikdüzü'nde zincirleme kaza (1)
Teslim edilmeyen okulları için yürüdülerTeslim edilmeyen okulları için yürüdüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
12 Eylül 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar!

İmamoğlu'ndan ilçe belediye başkanlarıyla toplantı

İmamoğlu'ndan ilçe belediye başkanlarıyla toplantı

Eskişehir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Son dakika: Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Panik anları! Alev alev yandı

Panik anları! Alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.