Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Stoltenberg, Dolmabahçe’den ayrıldı.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Dolmabah\u00e7e\u2019deki \u00e7al\u0131\u015fma ofisinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg\u2019i kabul etti. Yakla\u015f\u0131k 1 saat s\u00fcren g\u00f6r\u00fc\u015fmenin ard\u0131ndan Stoltenberg, Dolmabah\u00e7e\u2019den ayr\u0131ld\u0131.PARTNER Labirente benziyor! Sazl\u0131klar\u0131n aras\u0131nda e\u015fsiz yolculukBinali Y\u0131ld\u0131r\u0131m: Operasyonla birlikte, oradaki Araplar ve K\u00fcrtler huzur bulacakMHP'den Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131