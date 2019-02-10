IHAAW152102-SIY/10-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Domates, patates, patlıcan diyorlar. Bunların hepsi yutturmaca. Bir çete de öyle türedi. Biz de tanzim satışlarla illere gidiyoruz. Halde terör estirenlerin işini en kısa sürede bitiririz" dedi.

10.02.2019 15:21:02 TSI

NNNN

