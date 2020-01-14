Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dünya hala İdlib’de seyirci. Bir çözüm arayışında değil, tek çözüm varil bombalarını savunmasız insanlara atmak."

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan: "D\u00fcnya hala \u0130dlib\u2019de seyirci. Bir \u00e7\u00f6z\u00fcm aray\u0131\u015f\u0131nda de\u011fil, tek \u00e7\u00f6z\u00fcm varil bombalar\u0131n\u0131 savunmas\u0131z insanlara atmak."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Duyan g\u00f6rmek i\u00e7in ar\u0131yor! 68 kiloluk ta\u015f\u0131 banka kasas\u0131nda sakl\u0131yorCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan Deniz Baykal'a te\u015fekk\u00fcr\u0130Y\u0130 Parti Grup Toplant\u0131s\u0131