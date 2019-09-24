Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, "D\u00fcnyada adaletsizli\u011fin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 yerlerden birisi \u0130srail\u2019in i\u015fgali alt\u0131ndaki Filistin topraklar\u0131d\u0131r" dedi.Bebek banyosu yapt\u0131rman\u0131n p\u00fcf noktalar\u0131!Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan BM'de kritik a\u00e7\u0131klamalarABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, "D\u00fcnyadaki \u00fclkelerin kar\u015f\u0131s\u0131ndaki en b\u00fcy\u00fck tehlike \u0130ran\u2019\u0131n bask\u0131c\u0131 rejimidir. Suriye\u2019de ve Yemen\u2019de sava\u015f\u0131n sponsorlu\u011funu yapmaktad\u0131rlar. \u0130ran\u2019\u0131n n\u00fckleer silahlara eri\u015fimini engellemek i\u00e7in ABD\u2019yi \u0130ran\u2019la yap\u0131lan berbat anla\u015fmada