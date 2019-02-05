IHAAW125300-SIY/05-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat’ın doğusu ve Münbiç en önemli konularımız. Güvenli bölge, Türkiye’nin kontrolünde olmalı” dedi.
05.02.2019 12:53:00 TSI
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