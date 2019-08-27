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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat’ın doğusundaki durumu da istişare etme fırsatı bulduk. Suriye’nin toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ettik" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2019 17:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat’ın doğusundaki durumu da istişare etme fırsatı bulduk.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat’ın doğusundaki durumu da istişare etme fırsatı bulduk. Suriye’nin toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ettik" dedi.

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