Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, "F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusundaki durumu da isti\u015fare etme f\u0131rsat\u0131 bulduk. Suriye\u2019nin toprak b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcne olan ba\u011fl\u0131l\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 bir kez daha ifade ettik" dedi.Ne Antalya ne Mu\u011fla! G\u00f6ren hayran kal\u0131yorK\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'ndan Erdo\u011fan'a '\u0130stanbul' yan\u0131t\u0131Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Metin: \u00c7ocuklar\u0131m\u0131za daha fazla et ve s\u00fct t\u00fckettirmeliyiz