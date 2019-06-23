Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Gayri resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum'

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan: 'Gayri resmi sonu\u00e7lara g\u00f6re se\u00e7imi kazanan Ekrem \u0130mamo\u011flu'nu tebrik ediyorum'PARTNERYata\u011f\u0131n\u0131n \u00fczerinde g\u00f6r\u00fcnce neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131! \u0130\u015fte terk edilen canl\u0131n\u0131n son haliD\u00fcnya \u0130stanbul belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131 i\u00e7in ne dedi?Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m: '\u015eu an itibariyle rakibim Ekrem \u0130mamo\u011flu se\u00e7imi \u00f6nde g\u00f6t\u00fcrmektedir'
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