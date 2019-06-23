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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Gayri resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum'

23.06.2019 21:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Gayri resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Gayri resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Gayri resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum'

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