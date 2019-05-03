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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geçen ay itibariyle ihracatımız geçen yılın aynı oranına göre yüzde 5,4 artarak 15 milyar 273 milyon dolara ulaştı” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2019 17:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geçen ay itibariyle ihracatımız geçen yılın aynı oranına göre yüzde 5,4 artarak 15 milyar 273 milyon dolara ulaştı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geçen ay itibariyle ihracatımız geçen yılın aynı oranına göre yüzde 5,4 artarak 15 milyar 273 milyon dolara ulaştı” dedi.

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