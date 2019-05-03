Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geçen ay itibariyle ihracatımız geçen yılın aynı oranına göre yüzde 5,4 artarak 15 milyar 273 milyon dolara ulaştı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi hedef alan saldırılar karşısında çok daha güçlü duruş sergileyebiliyoruz. Maruz kaldığımız haksızlıklar, adaletsizlikler, saldırılar, tuzaklar, tezgahlar karşısında her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kesmeyi