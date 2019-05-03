Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geçen ay itibariyle ihracatımız geçen yılın aynı oranına göre yüzde 5,4 artarak 15 milyar 273 milyon dolara ulaştı” dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u201cGe\u00e7en ay itibariyle ihracat\u0131m\u0131z ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ayn\u0131 oran\u0131na g\u00f6re y\u00fczde 5,4 artarak 15 milyar 273 milyon dolara ula\u015ft\u0131\u201d dedi.PARTNER'Motivasyonum hemen d\u00fc\u015f\u00fcyor' diyorsan\u0131z bir de bunu deneyin\u0130mamo\u011flu ve Yava\u015f cuma namaz\u0131n\u0131 Hac\u0131 Bayram Camii\u2019nde k\u0131ld\u0131Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, "\u00dclkemizi hedef alan sald\u0131r\u0131lar kar\u015f\u0131s\u0131nda \u00e7ok daha g\u00fc\u00e7l\u00fc duru\u015f sergileyebiliyoruz. Maruz kald\u0131\u011f\u0131m\u0131z haks\u0131zl\u0131klar, adaletsizlikler, sald\u0131r\u0131lar, tuzaklar, tezgahlar kar\u015f\u0131s\u0131nda her alanda kendi g\u00f6be\u011fimizi kendimiz kesmeyi