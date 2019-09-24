Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, "Ge\u00e7en y\u0131l katledilen gazeteci Cemal Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131 cinayetinin takip\u00e7isi olaca\u011f\u0131z"G\u00d6KT\u00dcRK uydusu kutsal topraklar\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclediCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan BM'de kritik a\u00e7\u0131klamalarABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, "D\u00fcnyadaki \u00fclkelerin kar\u015f\u0131s\u0131ndaki en b\u00fcy\u00fck tehlike \u0130ran\u2019\u0131n bask\u0131c\u0131 rejimidir. Suriye\u2019de ve Yemen\u2019de sava\u015f\u0131n sponsorlu\u011funu yapmaktad\u0131rlar. \u0130ran\u2019\u0131n n\u00fckleer silahlara eri\u015fimini engellemek i\u00e7in ABD\u2019yi \u0130ran\u2019la yap\u0131lan berbat anla\u015fmada