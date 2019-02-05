IHAAW124251-SIY/05-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gıda fiyatları için bazı çalışmalar yapılacak. Vurgunu komisyoncular yapıyor. En uygun fiyatla bunu vatandaşımıza ulaştırma gayreti içinde olacağız" dedi.

05.02.2019 12:42:51 TSI

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