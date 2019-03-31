Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gündemimizde çok önemli bir reform programı var. Güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceğiz. Artık bizim için ekonomide reformların hayata geçirileceği bir dönem var."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gündemimizde çok önemli bir reform programı var.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gündemimizde çok önemli bir reform programı var. Güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceğiz. Artık bizim için ekonomide reformların hayata geçirileceği bir dönem var."