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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gündemimizde çok önemli bir reform programı var. Güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceğiz. Artık bizim için ekonomide reformların hayata geçirileceği bir dönem var."

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 22:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gündemimizde çok önemli bir reform programı var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gündemimizde çok önemli bir reform programı var. Güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceğiz. Artık bizim için ekonomide reformların hayata geçirileceği bir dönem var."

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