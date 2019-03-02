Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güneysu’daki evinden çıkışında vatandaşlara seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de yapacağı miting öncesi geceyi geçirdiği Güneysu’daki evinden ayrılışı sırasında kendisini bekleyen vatandaşlara otobüsün içerisinden kısa bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı kısa konuşmada, “Güneysu’da oyumuzu artıracağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir vatandaşın “iş bulamıyoruz” sözleri üzerine“ ise “Sınavlara gir çık, öyle hazır ayağımıza gel durumu yok. Derdi olanın derdinden anlayın bunların muhatabı ben değilim. Siz kime diyeceklerinizi gayet iyi biliyorsunuz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra otobüsle mitingi alanına doğru hareket etti.

