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  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Her ayrıntısı düşünülmüş bir projedir. Projenin inşasında ve finansmanında herhangi bir sorun yaşamayacağımıza inanıyoruz. Bizim işimiz eser üretmek, onların işi boş boş konuşmaktır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Her ayrıntısı düşünülmüş bir projedir. Projenin inşasında ve finansmanında herhangi bir sorun yaşamayacağımıza inanıyoruz. Bizim işimiz eser üretmek, onların işi boş boş konuşmaktır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2020 12:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Her ayrıntısı düşünülmüş bir projedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Her ayrıntısı düşünülmüş bir projedir. Projenin inşasında ve finansmanında herhangi bir sorun yaşamayacağımıza inanıyoruz. Bizim işimiz eser üretmek, onların işi boş boş konuşmaktır."

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