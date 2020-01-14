Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Her ayrıntısı düşünülmüş bir projedir. Projenin inşasında ve finansmanında herhangi bir sorun yaşamayacağımıza inanıyoruz. Bizim işimiz eser üretmek, onların işi boş boş konuşmaktır."