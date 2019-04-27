Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Her seçim bir imtihandır, her seçim bir muhasebe vesilesidir. Bu mücadeleden bir kez daha alnımızın akıyla çıktık"



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