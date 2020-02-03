Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısına ilişkin, “46 rejim hedefine 122 fırtına ve 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır. Operasyon kararlılık ile devam etmektedir” dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u0130dlib sald\u0131r\u0131s\u0131na ili\u015fkin, \u201c46 rejim hedefine 122 f\u0131rt\u0131na ve 100 havan m\u00fchimmat\u0131yla at\u0131\u015f yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Operasyon kararl\u0131l\u0131k ile devam etmektedir\u201d dedi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bu faydas\u0131n\u0131 \u00e7ok az ki\u015fi biliyor! G\u00fcnde 1 avu\u00e7 yerseniz...PARTNERMerve \u00d6zbey k\u0131nay\u0131 yakt\u0131Meral Ak\u015fener, yap\u0131lan son 3 anketin sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131