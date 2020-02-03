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  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısına ilişkin, “46 rejim hedefine 122 fırtına ve 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır. Operasyon kararlılık ile devam etmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısına ilişkin, “46 rejim hedefine 122 fırtına ve 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır. Operasyon kararlılık ile devam etmektedir” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2020 10:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısına ilişkin, “46 rejim hedefine 122 fırtına ve 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısına ilişkin, “46 rejim hedefine 122 fırtına ve 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır. Operasyon kararlılık ile devam etmektedir” dedi.

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