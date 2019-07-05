Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “İHA da SİHA da üretiyoruz. Onlardan çok daha ilerisini de birkaç ay içerisinde üreteceğiz."

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan: \u201c\u0130HA da S\u0130HA da \u00fcretiyoruz. Onlardan \u00e7ok daha ilerisini de birka\u00e7 ay i\u00e7erisinde \u00fcretece\u011fiz."PARTNERMe\u011fer her v\u00fccut tipi i\u00e7in ayr\u0131 haz\u0131rlan\u0131yormu\u015f!Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: \u201cArac\u0131n i\u00e7erisinde bomba oldu\u011fu belli\u201dD\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu: "\u0130slam kar\u015f\u0131tl\u0131\u011f\u0131 bug\u00fcn bir moda gibi"