Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Zirvesi’nde, “Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin farkındadır. Orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biriyiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Zirvesi’nde, “Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin farkındadır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Zirvesi’nde, “Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin farkındadır. Orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biriyiz” dedi.