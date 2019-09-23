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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Zirvesi’nde, “Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin farkındadır. Orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biriyiz” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.09.2019 22:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Zirvesi’nde, “Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin farkındadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Zirvesi’nde, “Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin farkındadır. Orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biriyiz” dedi.

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