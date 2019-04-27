Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan: "\u0130l\u00e7elerinin ve Belediye Meclis \u00fcyeliklerini kazand\u0131\u011f\u0131m\u0131z yerlerde B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye ba\u015fkanl\u0131klar\u0131n\u0131 nas\u0131l kaybetti\u011fimizi elbette sorguluyoruz"PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiErdo\u011fan: \u0130stanbul ve Ankara'da se\u00e7imi kaybetmedikSoylu: K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu korumalar\u0131n\u0131n ne i\u015f yapt\u0131\u011f\u0131na bir baks\u0131n