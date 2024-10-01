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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Gazze mesajı: Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
01.10.2024 19:28
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Gazze mesajı: Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

"Bildiğiniz üzere Finlandiya'ya geçtiğimiz sene NATO üyesi olmuştur. Dostluk bağlarımıza NATO müttefikliğinin eklenmesi, ikili işbirliğimizi yeni bir boyuta taşımıştır. Bugün de görüşmelerimiz vesilesiyle kıymetli mevkidaşımla Türkiye-Finlandiya ilişkilerini geliştirme yönündeki ortak irademizi teyit ettik.

Savunma sanayi alanındaki iş birliğimiz de ele aldık. Daimi ortak mekanizma, terörle mücadele iş birliğimizin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Atılan adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentilerimizi de aktarıyoruz. Geniş bir yelpazede ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini geleceğe yönelik bir adım olarak addediyoruz.

İkili ilişkilerimizin sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğini temenni ediyorum.

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Değerli basın mensupları Türkiye olarak kalıcı barış istikrar ve refah ortamının tesisi için arabuluculuk konusunda öncü bir rol oynamaktayız. Finlandiya ile arabuluculuk dostlar grubunun eş başkanlığını yürütmekteyiz. Bu alandaki işbirliğimizi derinleştirmenin küresel meydan okumalarla mücadele bakımından önemli olduğuna inanıyoruz. Görüşmelerimizde ikili münasebetlerimizin yanı sıra Gazze’de yaşanan soykırım Lübnan’a sıçrayan Orta Doğu yangını ile Türkiye Avrupa birliği ilişkileri başta olacak şekilde güncel meseleleri değerlendirdik. Finlandiya’nın Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimize yönelik desteğini artırarak sürdürmesine dair beklentimi Sayın Supla paylaştım.

İstişarelerimizde Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha altını çizdik. Ukrayna’daki yıkımın bir an evvel son bulması ve nihai bir çözüme ulaşılmasının ancak diplomasi yoluyla mümkün olduğuna dair kanaatimi sayın cumhurbaşkanına ifade ettim.

"GAZZE'DE KALICI ATEŞKES BİR AN ÖNCE SAĞLANMALI"

İkili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki soykırım ve Türkiye AB ilişkileri başta olmak üzere gündeme ilişkin konular ele alındı. Gazze'de kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalı. Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırganlığı da gündemimizde yer aldı. Hukuka aykırı işgal ve ilhak arayışına karşı tavrımız tüm devletlerin ve uluslararası kuruluşların asli görevidir."

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Recep Tayyip Erdoğan toplantı
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