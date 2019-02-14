HABER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Üçlü Zirve öncesi baş başa görüşmesi başladı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 13:11 | Son Güncelleme

IHAAW124621-SIY/14-02-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Üçlü Zirve öncesi baş başa görüşmesi başladı. 14.02.2019 12:46:21 TSI NNNN

IHAAW124621-SIY/14-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Üçlü Zirve öncesi baş başa görüşmesi başladı.

14.02.2019 12:46:21 TSI
NNNN

Yok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçledilerYok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçlediler
Bakan Koca: "Fırsatçılık oluşturulmasına asla izin vermeyeceğiz"Bakan Koca: "Fırsatçılık oluşturulmasına asla izin vermeyeceğiz"
Orta Doğu Zirvesi 2. günündeOrta Doğu Zirvesi 2. gününde

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil Saliha Aydeniz hakkında soruşturma!

Polisin kolunu ısıran vekil hakkında flaş karar!

Devlet Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye sert yanıt

Bahçeli'den HDP'li isme sert tepki!

Erdoğan: Venezuela altını Çorum'da işlenecek

Erdoğan'dan flaş 'altın ticareti' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erkan Önen ve Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etti

İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.