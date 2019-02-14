- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Üçlü Zirve öncesi baş başa görüşmesi başladı.

IHAAW124621-SIY\/14-02-2019 \n- Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ile \u0130ran Cumhurba\u015fkan\u0131 Hasan Ruhani\u2019nin \u00dc\u00e7l\u00fc Zirve \u00f6ncesi ba\u015f ba\u015fa g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ba\u015flad\u0131. \n14.02.2019 12:46:21 TSI\nNNNNYok b\u00f6yle u\u011furlama! Emekliye ayr\u0131lan \u00f6\u011fretmenin arac\u0131n\u0131 stre\u00e7ledilerBakan Koca: "F\u0131rsat\u00e7\u0131l\u0131k olu\u015fturulmas\u0131na asla izin vermeyece\u011fiz"Orta Do\u011fu Zirvesi 2. g\u00fcn\u00fcnde